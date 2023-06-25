Писториус объяснил, почему Германия воздерживается от "коалиции истребителей"

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил сдержанную позицию Берлина относительно участия в "коалиции истребителей".

Об этом он сказал в субботу, 24 июня, в кулуарах мероприятия Социал-демократической партии Германии в городе Аурих, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Писториус подчеркнул, что в вопросе истребителей Германия находится не в первых рядах.

"Мы были экспертами по поставке танков и танковой техники, являемся экспертами по противовоздушной обороне, которая по-прежнему имеет огромное значение", – сказал он.

Тот факт, что Германия не входит в "коалицию истребителей", Писториус объяснил тем, что она не имеет самолетов F-16.

Кроме того, отметил министр, подобная поддержка требует времени.

"Скорая помощь не может быть оказана в ближайшие недели, потому что необходимо провести обучение, должны быть подготовлены ремонт и логистика", – подчеркнул глава минобороны Германии.

По его словам, истребители F-16 есть только у некоторых союзников НАТО. Бундесвер, например, пользуется истребителями Eurofighter и Tornado.

В начале июня Писториус в интервью Deutsche Welle заявил, что вопрос участия Берлина в "коалиции истребителей" изучается и должен быть решен в течение двух недель.

Ранее Писториус заявлял, что Германия рассматривает варианты поддержки коалиции стран, которые планируют обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

В то же время главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц сказал, что Берлин мог бы помочь инфраструктурой или учениями.