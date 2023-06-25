Украина внедряет подход ЕС к классификации товаров

Кабинет министров Украины в субботу принял постановление о внедрении в украинское законодательство положений Европейского Союза к классификации отдельных товаров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Принятое постановление вносит изменения в Порядок ведения Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) для учета подходов согласно Комбинированной номенклатуре ЕС.

"Это будет способствовать одинаковому применению всеми таможенными органами правил классификации товаров при принятии решений по классификации товаров согласно УКТВЭД и решений относительно обязывающей информации по вопросам классификации товаров", – отмечают в Минфине.

Документ также поручает Государственной таможенной службе опубликовать действующие решения по классификации товаров, предусмотренные в соответствующих актах ЕС, проверить соответствие кодов новой классификации УКТВЭД, а также "доработать соответствующее программное обеспечение".

Классификация товаров используется, среди прочего, для упрощения торговли ими.

Напомним, в конце мая Совет Европейского Союза принял регламент, который продлевает приостановление действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на один год, до июня 2024 года.