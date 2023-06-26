Берлин готовит долгосрочный план поставок артснарядов для Украины

Федеральное правительство Германии готовит долгосрочную поддержку Украины артиллерийскими снарядами и готовит соответствующие контракты.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Изданию стало известно, что правительство на прошлой неделе уже внесло на согласование бюджетного комитета Бундестага соответствующее рамочное соглашение с компанией Rheinmetall.

Документ предусматривает поставку 333 тысяч 155-мм снарядов для собственных складов до 2029 года. Оно включает также долгосрочный план поставок боеприпасов Украине.

Для Украины якобы изначально закладывают 20 тысяч снарядов на перспективу следующих двух лет, федеральное правительство оплатит за это 60 млн евро. Бундесвер в 2023 году получит также 20 тысяч снарядов.

Соглашение якобы предусматривает также, что Украина сможет заказывать дополнительные снаряды и после того, как получит первую партию – после консультаций с федеральным правительством. Цену на дальнейшие партии снарядов для Украины не зафиксировали. Учитывая скачок мирового спроса на боеприпасы, Rheinmetall не был готов прописывать конкретные цены и временные рамки поставок в рамочном соглашении.

В настоящее время Германия передала Украине около 25 тысяч артиллерийских снарядов, еще одну такую же партию должны передать в ближайшие недели.

Это незначительные объемы по сравнению с реальными потребностями на фронте – по оценкам специалистов, украинским военным приходится ежемесячно выстреливать более 200 тысяч снарядов.

Как стало известно ранее, Германия в сотрудничестве с США до конца года намерена передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard.