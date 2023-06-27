Польша получит первые танки Abrams из США во вторник

Министр национальной обороны Мариуш Блащак раскрыл подробности первой поставки в Польшу американских танков Abrams.

Об этом он рассказал в эфире TVP Info, сообщает "Европейская правда".

Во вторник первые 14 танков Abrams будут доставлены из США в порт Щецин-Свиноуйсьце, сообщил министр.

"До конца года мы получим еще 28 танков, то есть укомплектуем один батальон. В 2024 году в нашу страну будет доставлено еще 42 танка", – сообщил Блащак.

В марте 2022 года Конгресс США одобрил продажу танков Abrams Польше. Согласно договору, в страну должно быть поставлено 250 танков M1A2 Abrams в новой комплектации вместе с сопутствующим оборудованием и учебным комплексом.

Версия SEPv3, приобретенная Польшей, имеет те же характеристики, что и оборудование, которое используется Вооруженными силами США. Танки Abrams SEPv3 оснащены новейшими системами связи, позиционирования машины и управления боем. Приобретенные танки будут использоваться преимущественно в 18-й механизированной дивизии.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты согласились продать Польше дополнительные танки Abrams. Речь идет о 116 машинах с боеприпасами.

Как стало известно заранее, в Польше откроется центр ремонта танков Abrams.

Ранее сообщалось, что Германия и Польша приближаются к заключению соглашения о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.