Группа семи изучает непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть в России после попытки мятежа ЧВК "Вагнера", включая угрозу ядерным запасам.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.



По информации издания, на переговорах под руководством членов G7 обсуждалось, в частности, как ослабление контроля Владимира Путина над силовыми структурами может повлиять на стабильность государства.



Обсуждения между официальными лицами G7 24-25 июня включали потенциальную перспективу получения ЧВК "Вагнером" контроля над ядерным оружием, по словам людей, информированных о переговорах.



Дипломаты заявили, что беспокойство возможными негативными последствиями восстания против путинского режима обнажило отсутствие консенсуса на Западе относительно конечной цели поддержки борьбы Украины против российской агрессии.



"[Эти события] четко показали, что у нас есть разногласия относительно того, что произойдет, если Украина выиграет эту войну, и что это сделает с Россией", – сказал западный чиновник на условиях анонимности.



Отмечается, что некоторые западные страны, в том числе члены G7, обсуждали необходимость того, чтобы Украина не воспользовалась нынешней ситуацией, например, начав нападения на территорию РФ с целью усиления там нестабильности.



По данным источника, союзники соглашаются с тем, что они хотят, чтобы Украина выиграла войну, но нет четкой позиции относительно того, как будет выглядеть эта победа и как она может повлиять на Россию, хотя широко признается, что катастрофическое поражение армии РФ разрушило бы режим Путина.



Ранее сообщалось, что экс-премьер и экс-глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Лондон и его союзников готовиться к потенциальному развалу России.



По данным источников CNN, во время мятежа "Вагнера" союзники на разных уровнях обращались к украинским чиновникам с предостережениями от нанесения ударов по территории России во время мятежа.