Експрем’єрка Британії закликала готуватися до потенційного розпаду Росії

Експрем’єрка та ексглава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Лондон та його союзників готуватися до потенційного розвалу Росії.

Про це вона сказала під час виступу в Палаті громад у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Ми і наші союзники – в тому числі українці, в тому числі поляки, в тому числі країни Балтії – повинні переконатися, що у нас є план на випадок розпаду Росії", – заявила Трасс.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, який теж мав слово у Палаті громад, спочатку не відреагував на слова Трасс. Проте пізніше він заявив, що "керівництво Росією належить російському народу".

"Ми не спекулюємо і не намагаємося передбачити – ми лише плануємо і впроваджуємо заходи на випадок непередбачуваних обставин. І тому, яким би не був результат цього конфлікту, ми будемо готові", – додав він.

Клеверлі також сказав, що "повстання Пригожина є безпрецедентним викликом владі президента Путіна, і очевидно, що в підтримці війни Росією з’являються тріщини".

За даними видання The Times, в уряді Британії вважають, що Сполученому Королівству слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації, аби такі події не застали Лондон зненацька.



