Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно
Западные союзники все еще разрабатывают программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters сообщили в Министерстве обороны Дании.
Отмечается, что продолжительность такого курса может зависеть от предварительной подготовки пилотов и их языковых навыков.
"Диалог и планирование этого все еще продолжается, поэтому окончательного плана еще нет", – говорится в заявлении Минобороны Дании.
В ведомстве ожидают, что смогут обучать до шести украинских пилотов одновременно, а также до 40 солдат для поддержки и технического обслуживания.
В министерстве не смогли сказать, сколько времени понадобится для завершения обучения.
"Это зависит от их боевого опыта и языковых навыков", – добавили в ведомстве.
Накануне стало известно, что в Дании истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного. Это позволит ускорить их передачу Украине.
Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе.
После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.
По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.
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