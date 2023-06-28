Литва ввела частичный запрет на наземный транзит товаров двойного назначения, чтобы избежать их попадания в Россию и Беларусь и дальнейшего использования в войне против Украины.

Об этом сообщает BNS, пишет "Европейская правда".

По предложению Министерства экономики и инноваций правительство ограничило транзит 57 групп товаров. В них входят преимущественно товары с микроэлектроникой и полупроводниками.

"Литва ограничивает перевозки некоторых товаров двойного или потенциально двойного назначения через свою территорию минимум на год. Мы имеем информацию, что эти товары, следующие из Западной Европы в страны Центральной Азии, могут оказываться на поле боя в Украине... То, для чего местом назначения декларируют какие-то страны Центральной Азии, может не доезжать туда", – заявила министр экономики Аушрине Армонайте.

Она добавила, что Вильнюс предпочитает, если бы такое решение приняли централизованно на уровне ЕС.

"Мы уже проинформировали Еврокомиссию. Европейское решение было бы наиболее эффективным, чтобы такие товары не ехали также через Латвию, Финляндию, Норвегию", – отметила Армонайте.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис добавил, что пока такое решение приняла только Литва, остается риск, что для обхода санкций будут использовать наземный транзит через другие страны.

По его словам, Вильнюс уже обсуждал этот вопрос с соседями, но там оценки рисков отличаются.

"Возможно это связано с тем, что именно у нас очень протяженная граница с Беларусью, много пунктов пропуска, через которые можно везти грузы. Мы всегда выбор №1, чтобы везти что-то на Восток по железной дороге или автомобильным транспортом. Наши соседи видят, что почти все едет через Литву, и поэтому не беспокоятся", – предположил Ландсбергис.

Напомним, 23 июня Совет Европейского Союза утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главной целью которого является усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций.

Среди прочего, в новом пакете расширяют список товаров, которые считаются такими, которые могут использоваться Россией для военных нужд.

Также предусмотрена возможность мер против компаний в третьих странах и экспорта в определенную страну в целом за системную причастность к обходу санкций, введенных против России.