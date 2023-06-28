Польша согласилась отменить агроблокаду Украины после 15 сентября

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина и ЕС должны вернуть регулярный товарооборот без ограничений, которые были введены ранее по ее требованию.

Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Комментируя имеющиеся сейчас ограничения в торговле Украины с ЕС, Дуда заявил, что считает целесообразной их отмену. "Я надеюсь, что эти решения должны быть как можно быстрее отменены", – сказал президент Польши.

Срок действия нынешних ограничений истекает 15 сентября, их досрочная отмена не запланирована. Сохранение ограничений на следующие почти два месяца необходимо для определенной подготовки, которая уже идет, добавил Анджей Дуда: "Это время нужно для того, чтобы избежать явлений, которые имеют негативное общественное влияние, и наработать механизмы, которые позволят без негативных явлений вести товарообмен и транзит".

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что получил подтверждение таких планов также от профильного еврокомиссара по вопросам торговли Тьерри Бретона.

"Мы посмотрим, как будет все разблокировано, но он (комиссар) пообещал мне, что после 15-го сентября не могут быть продолжены блокировки", – заявил Зеленский.

Как известно, не все страны ЕС поддерживают такую, позицию. В частности, Румыния будет просить ЕС продлить ограничения украинского агроимпорта до конца года. 5 июня Европейская комиссия продлила запрет до 15 сентября.

Объяснения по поводу этих ограничений читайте в статье Агроограничения пошли на второй срок: как Украине вернуться к свободной торговле с ЕС.