Глава Минобороны Британии выступает за упрощенное вступление Украины в НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украина должна иметь возможность "пропустить" План действий по членству в НАТО на своем пути к вступлению в Альянс.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с главой Минобороны Канады в Лондоне, сообщает Sky News.

"Я думаю, что мы должны абсолютно точно рассмотреть возможность пропуска Плана действий по членству", – сказал Уоллес.

В то же время британский министр признал, что все вопросы, связанные со вступлением Украины в НАТО, не будут решены быстро.

Он также считает маловероятным, что все вопросы относительно гарантий безопасности для Украины будут решены до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

Во время выступления в Верховной Раде в среду президент Зеленский призвал НАТО перестать оглядываться на Кремль, принимая решение о будущем членстве Украины.

Больше о том, чего Украина ожидает от саммита НАТО, читайте в статье: "Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды".