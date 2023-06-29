Глава Европарламента поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении до конца года

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что поддерживает начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе в середине декабря этого года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом Метсола сказала во время встречи с журналистами в Брюсселе в четверг.

По словам председателя Европарламента, ЕС должен "выполнить наши обещания относительно начала переговоров".

"Усилия Украины по реформам были чрезвычайными, даже и особенно во время войны. Если критерии реформ были в достаточной степени выполнены, мы должны отреагировать. И я остаюсь оптимистом, что этого еще можно достичь в этом году", – сказала Метсола.

Отвечая на вопрос о заявке Украины на вступление в блок, президент Европарламента сказала, что оптимистично настроена "учитывая заявления, которые услышала от лидеров" стран-членов Евросоюза.

"Мы надеемся, что декабрьский Европейский совет станет местом или временем, когда этот шаг (начало переговоров о вступлении. – Ред.) может быть сделан. Как только реформы... будут завершены, мы должны сделать эквивалентный шаг со своей стороны", – добавила она.

Напомним, Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные кандидатские рекомендации ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина со своей стороны выполнит все критерии Еврокомиссии, необходимые для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС до конца этого года.