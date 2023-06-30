Чехия предоставит Украине 1,8 млн евро для помощи переселенцам и разминирования

Чехия направит Украине 45 млн крон (примерно 1,8 млн евро) для оказания помощи внутренним переселенцам и разминирования некоторых районов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

В среду правительство Чехии одобрило две дотации для Украины. Первую, в размере 25 млн крон (почти 1 млн евро), получит Днепропетровская область. Средства направят на помощь тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за российского вторжения.

Вторая дотация в размере 20 млн крон поможет разминировать украинские территории. Предполагается, что проект будет способствовать повышению безопасности жителей и позволит людям вернуться в свои родные дома.

Кроме того, 15 млн крон (около 625 тысяч евро) будет направлено Молдове на охрану границы. Эти средства помогут лучше защищать сухопутную границу страны, которую с начала российского вторжения пересекли более 800 тысяч украинских беженцев.

Напомним, в июне Чехия пообещала больше военной техники для Украины.

В апреле сообщалось, что Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на сумму около 25-29 млн долларов, преимущественно не задействованное чешской армией имущество со складов.