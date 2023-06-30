Белый дом: США продолжат помогать Украине, чтобы прогресс контрнаступления был больше

Соединенные Штаты находятся на регулярной связи с Украиной и продолжат оказывать поддержку, чтобы ее контрнаступательные действия против российских войск достигли успеха.

С таким заявлением на брифинге в пятницу выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Кирби отметил, что американские чиновники находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами относительно контрнаступления.

"Они держат нас в курсе, и мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им в контрнаступлении, то ли путем учений – а как вы знаете, они все еще проходят обучение на уровне бригад – то ли через дополнительные средства и, конечно, советами и информацией", – отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что решение о темпе и направлении наступления на российские позиции принимает именно украинская сторона.

"(Украинские силы. – Ред.) достигли определенного прогресса. И они сами говорили о том, что он не такой значительный, как им хотелось бы, но, опять же, мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, и будем продолжать это делать", – добавил Кирби.

Ранее издание The New York Times писало, что в администрации президента США неофициально говорят, что украинское контрнаступление началось медленно и его результаты за первые несколько недель заставляют "протрезветь", однако не спешат делать выводы.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, которое вышло в пятницу, заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали.