В Румынии ожидают дефицита сахара после запрета его экспорта из Украины

Решение правительства Украины временно запретить импорт сахара может привести к его недостатку в Румынии – крупнейшем импортере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает румынское издание Observator News.

Румыния является крупнейшим импортером сахара из Украины. С октября 2022 по апрель 2023 года она ввезла почти 85 тысяч тонн украинского сахара, что в 26 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На румынский импорт сахара из Украины приходится 30% общего объема его импорта в Европейском Союзе.

Кроме того, сейчас в Румынии остались лишь два сахарных завода. Один из них, в городе Лудуш, в последние годы испытал финансовые трудности и был спасен в начале этого года.

"У нас был очень большой контракт на июль, 15 тысяч тонн, подписанный с Украиной. Но производитель больше не сможет поставить это количество. В течение двух месяцев мы не сможем присутствовать с товаром. Покупатели, безусловно, могут ожидать повышения цен на полках. Товара очень мало", – сказала акционерка завода Михаэла Неагу.

Производство собственного сахара в Лудуше должно начаться уже в сентябре. Сахар будут делать из свеклы, которую будут поставлять 250 румынских фермеров.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел ограничения на экспорт сахара с 5 июня до 15 сентября.

В Министерстве экономики объяснили, что украинские экспортеры более 350 тысяч тонн сахара и сахаросодержащей продукции, что составляет 95% от прогноза экспорта на 2022\1023 маркетинговый год. Поэтому такое решение приняли во избежание дефицита этого продукта в летне-осенний период.