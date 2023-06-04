Латвия уже передала Украине 66 авто, конфискованных у пьяных водителей

Латвия передала Украине на безвозмездной основе 66 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, сообщило латвийское Государственное агентство залога.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Только за последние сутки, по данным полиции Латвии, были задержаны 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

За вождение в нетрезвом состоянии были возбуждены четыре административных дела и 13 уголовных производств. В пяти случаях транспортные средства пойманных водителей будут конфискованы, а с восьми водителей будет взыскана стоимость транспортных средств.

Это уже не первое подобное решение латвийского правительства. В начале марта оно также приняло решение безвоздмездно передать Украине восемь автомобилей.. В апреле конфискованные машины были направлены для поселка Побужское на Кировоградщине и МВД Украины.

Согласно латвийскому закону "О поддержке гражданского населения в Украине", транспортные средства, принадлежащие Латвии, могут передаваться Украине на безвозмездной основе для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с военными действиями в Украине, и для поддержки украинского общества.

Это один из способов, которым Латвия помогает Украине в борьбе с российской агрессией.

Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.