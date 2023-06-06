Грузия упрощает процедуру получения гражданства

Власти Грузии упростят процедуру получения гражданства соотечественниками, проживающими за рубежом.

Как сообщает "Европейская правда" с ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявил министр юстиции Грузии.

В закон "О гражданстве Грузии" планируется внести изменения, позволяющие сначала сдать необходимые экзамены, а уже обратиться с заявлением о желании получить гражданство Грузии .

"Желающее получить гражданство лицо должно будет сдать соответствующий экзамен до того, как обратится с заявлением в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о предоставлении гражданства. В случае неудовлетворительного результата по итогам экзамена Агентство не будет приступать к формальной процедуре присвоения гражданства, что сэкономит время и ресурс", — заявил Брегадзе.

При этом предлагается снять ограничения с количества попыток сдать эти экзамены. В случае негативного результата следующая попытка возможна уже по истечению полугода. В случае позитивного результата, заявление на получение гражданства должно быть подано в течении года.

Также предлагается вдвое сократить ценз на получение гражданства – до пяти лет проживания в стране.

Напомним, накануне власти Грузии отчитались, что в 2022 году потратили около 38 миллионов лари (около $14,5 млн) на поддержку Украины и украинским гражданам в стране. В частности, более 26 тысяч украинцев в Грузии получили поддержку через различные социальные и образовательные программы.