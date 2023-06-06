Еврокомиссия о подрыве Каховской ГЭС: Агрессия РФ вышла на беспрецедентный уровень

В Еврокомиссии решительно осудили подрыв Каховской ГЭС на юге Украины российскими оккупационными войсками.

Об этом на брифинге заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"ЕС решительно осуждает это ужасное и варварское нападение на этот ключевой объект инфраструктуры с ужасными гуманитарными и экологическими последствиями. Очевидно, что это происходит в контексте незаконной российской агрессии, в рамках которой Путин не колеблется перед тем, чтобы применить как оружие голод, энергетику, зиму и АЭС в Украине", – отметил представитель Еврокомиссии.

По его словам, подрыв ГЭС – это признак новой эскалации ситуации в Украине.

"Это доведение ужасного и варварского характера российской агрессии против Украины до беспрецедентного уровня", – подчеркнул Стано.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.