Єврокомісія про підрив Каховської ГЕС: Агресія РФ вийшла на безпрецедентний рівень

У Єврокомісії рішуче засудили підрив Каховської ГЕС на півдні України російськими окупаційними військами.

Про це на брифінгу заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС рішуче засуджує цей жахливий і варварський напад на цей ключовий об'єкт інфраструктури з жахливими гуманітарними та екологічними наслідками. Очевидно, що це відбувається в контексті незаконної російської агресії, в рамках якої Путін не вагається, щоб застосувати як зброю голод, енергетику, зиму та АЕС в Україні", – зазначив представник Єврокомісії.

За його словами, підрив ГЕС – це ознака нової ескалації ситуації в Україні.

"Це доведення жахливого та варварського характеру російської агресії проти України до безпрецедентного рівня", – підкреслив Стано.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.