Украина призывает G7 и ЕС рассмотреть новые санкции против РФ из-за подрыва Каховской ГЭС

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество решительно осудить российский подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом говорится в опубликованном заявлении украинского МИД, сообщает "Европейская правда".

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС – техногенный и экологический терроризм, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида России против украинцев. Это является ответом Кремля странам, которые призывают к мирным переговорам с РФ", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД призвали международное сообщество присоединиться к воплощению формулы мира президента Владимира Зеленского, в частности пунктов по противодействию экоциду, ядерной и энергетической безопасности.

Также в министерстве обратились к странам "Группы семи" и ЕС с призывом рассмотреть введение новых санкций против РФ, в частности наложить их на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.

Украина также намерена созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН и вынести вопрос российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействовать Механизм гражданской защиты ЕС.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.