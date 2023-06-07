Украина договорилась с ОЭСР о четырехлетней программе сотрудничества

Украина заключила с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соглашение о партнерстве, которое начало четырехлетнюю программу поддержки реформ и восстановления, а также поможет Киеву приблизиться к членству в организации и Европейском Союзе.

Об этом говорится в сообщении ОЭСР, которое цитирует "Европейская правда".

Программа была принята в Париже на заседании Совета ОЭСР на уровне министров между генеральным секретарем организации Матиасом Корманном и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который присоединился к мероприятию онлайн.

По словам Корманна, программа отражает приоритеты Киева, которые заключаются в укреплении институтов и управления, продолжении борьбы с коррупцией, привлечении частных инвестиций и "создании основ для долгосрочного благосостояния и возможностей для населения страны".

"Она поможет приблизить Украину к стандартам и передовому опыту ОЭСР и, наконец, будет способствовать вступлению Украины в ЕС", – отметил он.

Реализацию программы будет координировать Офис связи ОЭСР-Украина, открытый в начале 2023 года.

Организация экономического сотрудничества и развития – межправительственная организация, объединяющая 38 государств-членов, на которые приходится более 62% мирового ВВП. Члены ОЭСР провозглашают приверженность принципам демократии и рыночной экономики.

В октябре 2022 года Совет ОЭСР после подачи Украиной соответствующей заявки признал ее потенциальным членом Организации и начал предварительный диалог о вступлении.

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