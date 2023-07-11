Объясняем, почему Украина рассчитывает на успех во время саммита НАТО в Вильнюсе

В понедельник, за день до старта саммита НАТО в Вильнюсе, лидеры Турции и Швеции достигли договоренности, которая наконец снимает турецкую блокаду вступления Швеции в НАТО.

А вот по Украине компромисс вчера так и не был найден.

Теперь согласовывать "украинскую формулу" в решении саммита НАТО придется на уровне лидеров государств. И очень высока вероятность, что Байден, которому совместно оппонирует практически вся Европа, даст согласие на решение, в котором будет идти речь об определенном формате приглашения Украины к членству в НАТО.

Подробнее обо всем этом – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко (из Вильнюса) Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов.

Литва, ставшая государством-хозяйкой нынешнего саммита НАТО, решила даже не имитировать "нейтральность" в вопросе будущего членства Украины в Альянсе, а вместо этого по максимуму включилась в борьбу за такое решение.

И не только правительство, а вся страна присоединилась к такому лоббированию.

Советуем посмотреть видео "Европейской правды", где мы показали примеры этого – а они в Вильнюсе буквально на каждом шагу.

Этот пиар, к слову, не стоит недооценивать. На фоне дискуссии в западных медиа о том, стоит ли брать Украину в НАТО подобная настойчивость Литвы, государства-члена НАТО, имела реальный вес.

А кроме того, в эти дни велась жесткая и бескомпромиссная дипломатическая игра.

В понедельник в полдень украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал твит, который казался сенсацией: он заявил, что Альянс достиг внутреннего согласия и согласился отменить для Украины этап ПДЧ, так называемого Плана действий по членству.

Речь идет о том, чтобы изменить для Украины процедуру вступления в Альянс и позволить ее быстрое присоединение – по сценарию Финляндии и Швеции.

Твит Кулебы был и правдивым, и обманчивым одновременно!

Альянс действительно согласился на то, что Украина будет вступать в НАТО без ПДЧ, то есть по ускоренной процедуре, но еще месяц назад, после обсуждения этой идеи на спецвстрече глав МИД Альянса в Осло.

С тех пор договоренность держали в секрете, чтобы представить как "победу" для Украины на саммите.

Кулеба фактически сломал эти планы. Его заявление прозвучало еще до начала саммита, когда в Литву еще не прилетел ни один иностранный лидер – то есть отмену ПДЧ было уже невозможно записать в "достижения Вильнюса".

Очень похоже, что твит украинского министра запустил спланированную и согласованную при участии государств-друзей Украины кампанию по повышению ставок. Теперь саммит должен сделать еще один, следующий шаг на пути Украины к членству.

Очень высока вероятность того, что этот (довольно очевидный и не слишком скрытый) дипломатический спектакль имел двух главных зрителей: президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Их переговорщики посылали сигналы, что Берлин и Вашингтон предпочитают ограничиться "ПДЧ-подарком".

Киев и его друзья хотят убедить США и Германию в том, что в Вильнюсе Украина должна получить также формальное приглашение к членству.

Параллельно, по данным ЕП, состоялась хоть маленькая, хоть незаметная – но победа Украины за кулисами: в понедельник вечером дипломатам государств НАТО не удалось согласовать финальное решение саммита. Это очень хорошая новость. Теперь согласовывать "украинскую формулу" придется лично лидерам Альянса.

И шансы убедить Байдена есть – тем более что на стороне Украины практически вся Европа.

Впрочем, самая вдохновляющая новость понедельника касалась не Украины, а Швеции. В конце дня 10 июля стало известно, что Турция дала добро на вступление Швеции в НАТО.

Конечно, воплощение этой договоренности еще впереди. Но то, как был решен жесткий публичный конфликт, свидетельствует: на площадке НАТО на самом деле ничего невозможного нет. Надеемся, что и для Украины тоже.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Вильнюса) Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов.