Пояснюємо, чому Україна розраховує на успіх під час саміту НАТО у Вільнюсі

У понеділок, за день до старту саміту НАТО у Вільнюсі, лідери Туреччини та Швеції досягли домовленості, яка нарешті знімає турецьку блокаду вступу Швеції до НАТО.

А от щодо України компроміс вчора так і не був знайдений.

Тепер узгоджувати "українську формулу" у рішенні саміту НАТО доведеться на рівні лідерів держав. І дуже висока імовірність, що Байден, якому спільно опонує практично вся Європа, дасть згоду на рішення, у якому буде йтися про певний формат запрошення України до членства у НАТО.

Детальніше про все це – у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка (з Вільнюса) Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів.

Литва, що стала державою-господаркою цьогорічного саміту НАТО, вирішила навіть не імітувати "нейтральність" у питанні майбутнього членства України в Альянсі, а натомість по максимуму включилася у боротьбу за таке рішення.

І не лише уряд, а уся країна приєдналася до такого лобіювання.

Радимо проглянути відео "Європейської правди", де ми показали приклади цього – а вони у Вільнюсі буквально на кожному кроці.

Цей піар, до слова, не варто недооцінювати. На фоні дискусії у західних медіа про те, чи варто брати Україну в НАТО подібна наполегливість Литви, держави-члена НАТО, мала реальну вагу.

А окрім того, у ці дні велася жорстка та безкомпромісна дипломатична гра.

У понеділок в обідню пору український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав твіт, що видавався сенсацією: він заявив, що Альянс досяг внутрішньої згоди і погодився скасувати для України етап ПДЧ, так званого Плану дій щодо членства.

Йдеться про те, щоби змінити для України процедуру вступу в Альянс і дозволити її швидке приєднання – за сценарієм Фінляндії та Швеції.

Твіт Кулеби був і правдивим, і оманливим одночасно!

Альянс справді погодився на те, що Україна вступатиме до НАТО без ПДЧ, тобто за прискореною процедурою, але ще місяць тому, після обговорення цієї ідеї на спецзустрічі глав МЗС Альянсу в Осло.

Відтоді домовленість тримали в секреті, щоб представити як "перемогу" для України на саміті.

Кулеба фактично зламав ці плани. Його заява пролунала ще до початку саміту, коли до Литви ще не прилетів жоден іноземний лідер – тобто скасування ПДЧ було вже неможливо записати у "здобутки Вільнюса".

Дуже схоже, що твіт українського міністра запустив сплановану та узгоджену за участі держав-друзів України кампанію з підвищення ставок. Тепер саміт має зробити ще один, наступний крок на шляху України до членства.

Дуже висока імовірність того, що ця (доволі очевидна та не надто прихована) дипломатична вистава мала двох головних глядачів: президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Їхні переговорники надсилали сигнали, що Берлін та Вашингтон воліють обмежитися "ПДЧ-подарунком".

Київ та його друзі хочуть переконати США і Німеччину в тому, що у Вільнюсі Україна має отримати також формальне запрошення до членства.

Паралельно, за даними ЄП, відбулася хоч маленька, хоч непомітна – але перемога України за лаштунками: у понеділок ввечері дипломатам держав НАТО не вдалося узгодити фінальне рішення саміту. Це дуже добра новина. Тепер узгоджувати "українську формулу" доведеться особисто лідерам Альянсу.

І шанси переконати Байдена є – тим більше що на боці України практично уся Європа.

Утім, найбільш надихаюча новина понеділка стосувалася не України, а Швеції. В кінці дня 10 липня стало відомо, що Туреччина дала добро на вступ Швеції до НАТО.

Звісно, втілення цієї домовленості ще попереду. Але те, як був вирішений жорсткий публічний конфлікт, свідчить: на майданчику НАТО насправді нічого неможливого немає. Сподіваємося, що і для України також.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка (з Вільнюса) Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів.