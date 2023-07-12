Украина и Швеция будут сотрудничать в оборонных закупках

Украина и Швеция будут сотрудничать в оборонных закупкахУкраина и Швеция на полях саммита НАТО в Вильнюсе подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, который проводит встречи на полях саммита НАТО.

Министр объявил о подписании между Киевом и Стокгольмом соглашения о сотрудничестве в оборонных закупках.

"Этот документ предоставляет большие возможности и нашим Вооруженным силам, и шведским компаниям – таким как SAAB и другие. Спасибо моему другу и коллеге Полу Йонсону. Нас объединяют общие цвета и общие ценности", – написал Резников.

Напомним, Норвегия объявила о предоставлении Украине еще тысячи крошечных дронов Black Hornet для ведения разведки, а перед тем объявила о существенном увеличении фонда для помощи Украине.

Президент Франции объявил о предоставлении дальнобойных ракет SCALP, которые больше известны под британским названием Storm Shadow.