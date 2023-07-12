Україна і Швеція співпрацюватимуть в оборонних закупівлях

Україна і Швеція на полях саміту НАТО у Вільнюсі підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, який проводить зустрічі на полях саміту НАТО.

Міністр оголосив про підписання між Києвом і Стокгольмом угоди про співпрацю в оборонних закупівлях.

More good news from Vilnius!

Ukraine and Sweden signed an agreement on cooperation in defense procurement. This document provides great opportunities both for our Armed Forces and for Swedish companies like SAAB and others.

Thank you to my friend & colleague, @PlJonson

United by… pic.twitter.com/HPeZbOcIah — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 12, 2023

"Цей документ надає великі можливості і нашим Збройним силам, і шведським компаніям – як SAAB та інші. Дякую моєму другу і колезі Полу Йонсону. Нас об’єднують спільні кольори і спільні цінності", – написав Резніков.

Нагадаємо, Норвегія оголосила про надання Україні ще тисячі крихітних дронів Black Hornet для ведення розвідки, а перед тим оголосила про суттєве збільшення фонду для допомоги Україні.

Президент Франції оголосив про надання далекобійних ракет SCALP, які більше відомі за британською назвою Storm Shadow.