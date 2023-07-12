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Україна і Швеція співпрацюватимуть в оборонних закупівлях

Середа, 12 липня 2023, 11:50

Україна і Швеція на полях саміту НАТО у Вільнюсі підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, який проводить зустрічі на полях саміту НАТО.

Міністр оголосив про підписання між Києвом і Стокгольмом угоди про співпрацю в оборонних закупівлях. 

"Цей документ надає великі можливості і нашим Збройним силам, і шведським компаніям – як SAAB та інші. Дякую моєму другу і колезі Полу Йонсону. Нас об’єднують спільні кольори і спільні цінності", – написав Резніков. 

Нагадаємо, Норвегія оголосила про надання Україні ще тисячі крихітних дронів Black Hornet для ведення розвідки, а перед тим оголосила про суттєве збільшення фонду для допомоги Україні. 

Президент Франції оголосив про надання далекобійних ракет SCALP, які більше відомі за британською назвою Storm Shadow.

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Саміт НАТО Швеція