Україна і Швеція співпрацюватимуть в оборонних закупівлях

Україна і Швеція на полях саміту НАТО у Вільнюсі підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, який проводить зустрічі на полях саміту НАТО.

Міністр оголосив про підписання між Києвом і Стокгольмом угоди про співпрацю в оборонних закупівлях.

More good news from Vilnius!

Ukraine and Sweden signed an agreement on cooperation in defense procurement. This document provides great opportunities both for our Armed Forces and for Swedish companies like SAAB and others.

Thank you to my friend & colleague, @PlJonson

United by… pic.twitter.com/HPeZbOcIah