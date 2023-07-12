Вместо Польши танки Leopard для Украины будут ремонтировать в Германии и Литве - СМИ

После того, как немецкое правительство решило отказаться от создания на территории Польши центра по ремонту танков Leopard, которые были переданы Украине, стало известно, что западную бронетехнику могут ремонтировать в других странах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал N-tv со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны Германии.

Отмечается, что танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 будут ремонтироваться в Германии и, возможно, также в Литве.

В то же время в немецком ведомстве добавили, что Польша и Германия продолжают работать над идеей ремонта танков Leopard 2. "Они хотят координировать эту работу вместе", – отметил представитель министерства.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Германии отказалось от создания на территории Польши центра по ремонту танков Leopard, которые были переданы Украине, из-за завышенных ценовых ожиданий польской стороны.

Перед этим появился материал Spiegel о том, что Берлин и Варшава по ряду причин не могут договориться о создании центра, тогда как несколько танков уже ждут ремонта.

Немецкие танкостроители считают, что споры вокруг танкового хаба являются политически мотивированными.