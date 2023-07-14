Шольц сказал, что не пошел бы с Путиным в поход в Альпы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправился бы в поход в Альпы с российским президентом Владимиром Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом немецкий канцлер сказал на форуме в немецком горном регионе Альгау накануне, сообщает DW.

У Шольца спросили, с кем бы из своих коллег он бы пошел в семидневный горный поход. В ответ канцлер отметил, что мог бы себе представить такой поход с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Это также тот, кто, по моему мнению, мог бы не отставать в плане спорта и сделать это", – сказал Шольц о Санчесе и добавил, что есть еще несколько других людей, "которые довольно неплохие".

С кем он категорически отверг возможность похода, так это с Путиным.

Напомним, в июне Шольц в ходе выступления на проевропейском митинге правящей партии СДПГ в пригороде Берлина резко ответил пророссийским активистам, которые выступали против предоставления оружия Украине.