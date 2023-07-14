Кремль отреагировал на слова Эрдогана об одинаковой позиции по "зерновой сделке"

Кремль после комментариев президента Турции по "зерновой сделке" заявил, что РФ не делала никаких заявлений по поводу продления действия зерновой инициативы.

Об этом сказал российскому агентству "Интерфакс" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда".

"Никаких заявлений по этому поводу мы не делали", – сказал Песков, комментируя высказывания турецкого президента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".

По данным СМИ, ЕС рассматривал об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, шла речь о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.

Также, по информации СМИ, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

13 июля Путин озвучил условия для продления зерновой сделки.