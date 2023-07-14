Кремль відреагував на слова Ердогана про однакову позицію щодо "зернової угоди"

Кремль після коментарів президента Туреччини щодо "зернової угоди" заявив, що РФ не робила жодних заяв з приводу продовження дії зернової ініціативи.

Про це сказав російському агентству "Інтерфакс" прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда".

"Жодних заяв щодо цього ми не робили", – сказав Пєсков, коментуючи висловлювання турецького президента.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що він та президент Росії Владімір Путін дотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".

За даними ЗМІ, ЄС розглядав про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшла мова про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.

Також, за інформацією ЗМІ, генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

13 липня Путін озвучив умови для продовження зернової угоди.