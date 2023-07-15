Политсилу умершего Берлускони временно возглавит глава МИД Италии

Итальянскую партию Forza Italia, которую возглавлял умерший экс-премьер Сильвио Берлускони, вместо него временно возглавит Антонио Таяни, действующий министр иностранных дел.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Национальный совет Forza Italia ("Вперед, Италия") 15 июля единогласно проголосовал за то, чтобы Таяни возглавил политсилу до созыва нового съезда.

"Не просто быть лидером политического движения, председателем которого на протяжении почти 30 лет был Сильвио Берлускони. Могу лишь гарантировать мою преданность, решимость и стремление воплотить в жизнь все его мечты", – прокомментировал Таяни.

Во время собрания партийцы также почтили умершего лидера несколькими минутами аплодисментов вместо минуты молчания.

Напомним, 86-летний экс-премьер Сильвио Берлускони умер в миланской больнице 12 июня. Прощаться с ним в Милане пришли тысячи людей.

Берлускони, который возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год, большинство итальянцев считают самой влиятельной фигурой в стране за последние десятилетия, но до сих пор не имеют общего мнения относительно того, было ли это влияние положительным или отрицательным для страны.