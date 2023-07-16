Байден стал лидером по сбору средств на предвыборную кампанию

Действующий президент США Джо Байден во втором квартале собрал более 72 миллионов долларов пожертвований на предвыборную кампанию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

В штабе Байдена заявили, что имеют 77 миллионов долларов наличными, что является "самой большой суммой для демократа за всю историю".

По данным штаба, более 394 тысяч доноров сделали более 670 тысяч взносов на кампанию Байдена.

Собранная Байденом сумма более чем вдвое превышает показатели бывшего президента Дональда Трампа.

Трамп собрал более 35 миллионов долларов во втором квартале. За первые три месяца 2023 года бывший президент собрал более 18 миллионов долларов.

Главный соперник Трампа за номинацию от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис собрал 20 миллионов долларов на свою кампанию. Издание называет этот результат "значительным", поскольку прошло всего шесть недель с момента его выдвижения.

Напомним, 25 апреля действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года.

Хотя около половины членов его Демократической партии считают, что он не должен переизбираться, опросы свидетельствуют, что он продолжает сохранять преимущество над потенциальными соперниками-республиканцами – Трампом и губернатором Флориды Роном Десантисом.

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