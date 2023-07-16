Срыв "зерновой сделки" будет дорого стоить России - Белый дом

В Белом доме прокомментировали ситуацию с Черноморской зерновой инициативой, срок которой истекает 17 июля и Россия пока не изъявляет желания продлить ее действие.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью CBS заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что президент РФ Владимир Путин готов продолжить эту инициативу, он отметил, что не может предсказать действия главы Кремля.

Салливан отметил, что в течение последних месяцев Путин неоднократно менял мнение относительно "зерновой сделки".

"Если она (РФ – ред.) выйдет из нее, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от потребностей стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии в необходимом им продовольствии по доступным ценам. И я думаю, что в будущем это будет стоить России огромных дипломатических издержек", – подчеркнул он.

Салливан добавил, что Путину придется сделать выбор, а США готовы к любому сценарию и тесно сотрудничают с Украиной по этому вопросу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Вскоре в Кремле опровергли заявления турецкого президента.

По данным СМИ, ЕС рассматривал об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, шла речь о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.

Также, по информации СМИ, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

13 июля Путин озвучил условия для продления зерновой сделки.