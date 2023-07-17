Белорусские пограничники заявили, что сбили украинский дрон

Государственный пограничный комитет Беларуси в понедельник заявил о перехвате дрона, который якобы пересек границу со стороны Украины.

Заявление белорусских пограничников цитирует агентство БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Госпогранкомитет Беларуси утверждает, что накануне, 16 июля, в Гомельской области заметили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого Украина якобы пыталась "разведать приграничную территорию Беларуси".

"Белорусские пограничники применили радиоэлектронное ружье и прекратили дальнейший полет украинского беспилотника. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду", – говорится в сообщении.

В Минске говорят, что начали расследование по факту инцидента, попутно пожаловавшись на "провокационные действия" Украины.

Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.

Отметим, что Беларусь не впервые говорит о якобы сбитии украинских дронов. За прошлый год таких случаев как минимум было два, а в феврале 2023-го в Государственном пограничном комитете Беларуси также заявили, что сбили у границы с Украиной украинский беспилотник.