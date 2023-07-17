Білоруські прикордонники заявили, що збили український дрон

Державний прикордонний комітет Білорусі в понеділок заявив про перехоплення дрона, який нібито перетнув кордон із боку України.

Заяву білоруських прикордонників цитує агентство БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Держприкордонкомітет Білорусі стверджує, що напередодні, 16 липня, в Гомельській області помітили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого Україна нібито намагалась "розвідати прикордонну територію Білорусі".

"Білоруські прикордонники застосували радіоелектронну рушницю і припинили подальший політ українського безпілотника. Квадрокоптер був примусово посаджений на воду", – йдеться в повідомленні.

У Мінську кажуть, що розпочали розслідування за фактом інциденту, принагідно поскаржившись на "провокаційні дії" України.

Українська сторона наразі не коментувала ситуацію.

Зазначимо, що Білорусь не вперше говорить про нібито збиття українських дронів. За минулий рік таких випадків щонайменше було два, а в лютому 2023-го в Державному прикордонному комітеті Білорусі також заявили, що збили біля кордону з Україною український безпілотник.