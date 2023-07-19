В Финляндии собрали свидетельства около 50 очевидцев и жертв военных преступлений в Украине

Центральная криминальная полиция Финляндии с прошлой зимы в процессе бесед с украинскими беженцами собрала показания около 50 очевидцев и жертв вероятных военных преступлений в Украине.

Об этом рассказал старший комиссар криминальной полиции Олли Тьоюряс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Разведывательный отдел центральной криминальной полиции связывается с беженцами из Украины, которые прибыли в Финляндию. В рассказах этих людей фигурируют события, указывающие на возможные военные преступления.

"У нас есть протоколы допросов этих украинских беженцев о том, что они видели и пережили, где, когда и что произошло, и, возможно, по чьей вине", – рассказывает старший комиссар криминальной полиции Олли Тьоюряс.

В самых тяжелых случаях, по словам комиссара, на глазах людей погибали их близкие родственники, и ход событий указывает на возможное военное преступление.

"Бывает, что люди не хотят возвращаться к тем воспоминаниям, к тому, что они пережили в Украине. Это их право", – говорит Тьоюряс.

По словам Тьоюряса, полиция пытается получить как можно более подробную информацию, чтобы конкретный случай можно было выявить среди множества других событий и, возможно, продвинуться в расследовании.

Напомним, в феврале Финляндия присоединилась к группе стран, работающих над созданием Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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