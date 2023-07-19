В Литве стартует акция по сбору средств на 500 дронов для Украины

В Литве стартует акция "Песни дронов", цель которой – собрать 300 тысяч евро, за которые закупят 500 дронов-камикадзе для Украины.

Об этом рассказал основатель организации "Maži, bet stiprūs" ("Малые, но сильные") Раймундас Алекнавичюс, которая проводит акцию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он отметил, что на фронте происходит как контрнаступление украинских сил, так и новые атаки России, а одним из самых влиятельных факторов войны является растущее использование дронов.

"Война в Украине войдет в мировую военную историю как война технологий дронов, которые постоянно эволюционируют. Наряду с боевыми Bayraktar, коммерческими DJI и различными беспилотниками с неподвижным крылом, в войне Украины и России сейчас все большее значение приобретают дроны-камикадзе типа FPV", – сказал Алекнавичюс.

Он отметил, что Россия недавно закупила тысячи беспилотников, которые наносят огромный ущерб военным Украины.

"Иногда кажется, что у оккупантов так много китайских дронов-камикадзе, что они используют их как пули", – добавил Алекнавичюс.

Акция поддержки Украины "Песни дронов", стартовавшая 19 июля, продлится до 24 августа – Дня Независимости Украины.

"Maži, bet stiprūs" стремится собрать 300 тысяч евро, и на все собранные средства закупить 500 единиц разработанных украинскими и литовскими экспертами по беспилотникам дронов-камикадзе TORO типа FPV, которые считаются одними из лучших дронов-камикадзе в своем классе.

Напомним, ранее литовский журналист и активист Андрюс Тапинас анонсировал новый сбор в поддержку Украины – на противодроновые системы SkyWiper Omni, чтобы приобрести и передать их ко Дню независимости Украины.