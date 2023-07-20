Новый посол Германии начинает работу в Киеве
Четверг, 20 июля 2023, 18:47
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в четверг, 20 июля, принял копии верительных грамот у нового посла Германии в Украине Мартина Егера.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".
Перебийнис проинформировал дипломата об актуальной ситуации в Украине в условиях противодействия российской агрессии и отметил важность полученной масштабной помощи со стороны Германии.
Со своей стороны, Егер заверил в неизменной поддержке Германией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил готовность немецкого правительства и в дальнейшем усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.
Егер заменит на посту Анку Фельдгузен, которая работала в Киеве с 2019 года.
До должности в Киеве Егер работал послом в Ираке.
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