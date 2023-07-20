Новый посол Германии начинает работу в Киеве

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в четверг, 20 июля, принял копии верительных грамот у нового посла Германии в Украине Мартина Егера.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Перебийнис проинформировал дипломата об актуальной ситуации в Украине в условиях противодействия российской агрессии и отметил важность полученной масштабной помощи со стороны Германии.

Мартин Егер и Евгений Перебийнис ФОТО: МИД

Со своей стороны, Егер заверил в неизменной поддержке Германией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил готовность немецкого правительства и в дальнейшем усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Егер заменит на посту Анку Фельдгузен, которая работала в Киеве с 2019 года.

До должности в Киеве Егер работал послом в Ираке.

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