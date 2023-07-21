Парламент Болгарии одобрил предоставление Украине около 100 БТР

Парламентское большинство в Болгарии в пятницу одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи в форме около 100 бронетранспортеров советского образца.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на болгарский портал БГНЕС.

Решение о дополнительной военной помощи Украине поддержали 142 депутата от блоков ГЕРБ и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", а также Демократической партии социалистов и партии "Есть такой народ".

Постановление предусматривает, что Болгария обеспечит бронетанковую технику, которую будет передавать Украине, имеющимся у нее вооружением, а также запасными частями для ее обслуживания.

Как сообщалось ранее, БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Дополнительная помощь также может быть установлена в отдельном межправительственном соглашении между Киевом и Софией.

Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников.

Напомним, в конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.

Еще в ноябре 2022 года парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. Неофициально бывшее проевропейское правительство Кирилла Петкова, как утверждается, предоставило Киеву боеприпасов и оружия на более миллиарда долларов.