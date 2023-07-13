Партия власти Болгарии предлагает передать Украине около 100 единиц бронетехники

Проевропейский блок "Продолжаем изменения-Демократическая Болгария" внес в парламент Болгарии предложение предоставить Украине новую партию военной помощи в форме около 100 единиц бронетехники.

Об этом в Facebook написал депутат от блока "ПП-ДБ" Ивайло Мирчев, сообщает "Европейская правда".

Мирчев пояснил, что среди сотни единиц бронетехники, которую предлагается передать Украине, большинство составляют бронетранспортеры на балансе Министерства внутренних дел, изготовленные в 1960-70-х годах.

"К счастью, бронемашины так и не были использованы, некоторые из них технически неисправны и больше не нужны Министерству внутренних дел. В течение 40 лет они пылились на складах и только поглощали расходы на их охрану и содержание", – пояснил депутат.

По его мнению, предоставление Украине бронетехники позволит Болгарии просить Соединенные Штаты о компенсации и получении более современной техники, напомнив, что аналогичное предложение Вашингтон уже выдвигал в отношении систем противовоздушной обороны.

"За последние 16 месяцев Украина закупила у наших военных заводов оружия и боеприпасов на сумму около 5 миллиардов левов. Ожидается, что до конца 2023 года эта сумма достигнет 7 миллиардов левов. Эти миллиарды Украина инвестирует в болгарскую экономику, а на оружейных заводах зарабатывают на жизнь (прямо и косвенно) более 100 тысяч болгар", – добавил Мирчев.

Он отметил, что предложение прорабатывали около месяца премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, министрами внутренних дел и обороны, а также председателем парламентского комитета по вопросам обороны.

Напомним, в конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.

Еще в ноябре 2022 года парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. Неофициально бывшее проевропейское правительство Кирилла Петкова, как утверждается, предоставило Киеву боеприпасов и оружия на более миллиарда долларов.