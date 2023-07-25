В Госдепе уточнили слова Блинкена о площади освобожденных территорий Украины

В Госдепе США прокомментировали заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Украина отвоевала половину своих территорий, которые захватили российские оккупационные войска, уточнив его слова.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Миллер отметил, что, учитывая территорию оккупированного РФ Крыма, Украина вернула около 45% захваченных территорий.

По его словам, в период после 2014 года Украина отвоевала 61% своих территории без учета Крыма.

"Украина уже достигла невероятного успеха в возвращении территории, которую временно оккупировала Россия", – подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, в воскресенье Блинкен заявил, что Украина уже вернула около 50% территории, которая была сначала захвачена РФ.

Он также добавил, что в США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.