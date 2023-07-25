У Держдепі уточнили слова Блінкена про площу звільнених територій України

У Держдепі США прокоментували заяву держсекретаря Ентоні Блінкена про те, що Україна відвоювала половину своїх територій, які захопили російські окупаційні війська, уточнивши його слова.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Міллер зауважив, що, враховуючи територію окупованого РФ Криму, Україна повернула близько 45% захоплених територій.

За його словами, у період після 2014 року Україна відвоювала 61% своїх території без урахування Криму.

"Україна вже досягла неймовірного успіху у поверненні території, яку тимчасово окупувала Росія", – наголосив представник Держдепу.

Нагадаємо, у неділю Блінкен заявляв, що Україна вже повернула близько 50% території, яка була спочатку захоплена РФ.

Він додав, що у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.