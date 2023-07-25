В ООН отвергли ложь РФ об "украинском ударе" по военнопленным в Еленовке

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во вторник раскритиковал Россию за препятствование независимому расследованию убийства украинских военнопленных в колонии в Еленовке Донецкой области год назад.

Заявление Тюрка, опубликованное Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, цитирует "Европейская правда".

Комиссар подчеркнул, что Россия не предоставила достаточных заверений относительно безопасного доступа представителей ООН к месту трагедии и не ответила на запросы Управления по доступу к временно оккупированным территориям Украины.

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются невыясненными, имеющаяся информация и наш анализ позволяют Управлению сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS", – подчеркнул Тюрк.

Он добавил, что имеющаяся информация не позволяет пока установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть осуществлен удар по колонии.

"Военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. Гибель или серьезные ранения военнопленных должны сопровождаться официальным и тщательным расследованием со стороны государства, которое их удерживает", – добавил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. По информации Генштаба Украины, обстрелом россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В августе Организация Объединенных Наций создала комиссию для расследования гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. Ее распустили через пять месяцев после того, как Россия так и не дала гарантии безопасности для представителей комиссии.