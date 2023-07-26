Косово присоединилось к последним санкциям ЕС против России и Беларуси

Правительство Косово в среду поддержало присоединение страны к одиннадцатому пакету санкций Европейского Союза, введенного в связи с полномасштабной агрессией России против Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местный телеканал Klan Kosova.

Предложение присоединиться к последним санкциям ЕС внесла министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц.

"Согласованный пакет санкций содержит следующие меры: усиление двух- и многостороннего сотрудничества с третьими странами для предотвращения уклонения от санкций, запрет транзита товаров через Россию, усиление экспортных ограничений, введение дополнительных санкций против 71 физического и 33 юридических лиц, а также группы Вагнера", – отметила она.

Отмечается, что косовское правительство проголосовало за одобрение этого предложения.

Косово и ранее последовательно поддерживало все санкции Евросоюза против России, согласовывая свою внешнюю политику с политикой ЕС как предпосылку будущей евроинтеграции.

Совет Европейского Союза утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главной целью которого является усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций, в конце июня.