Литва рассматривает возможность полного прекращения автобусного сообщения с Беларусью

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы обратилось в Департамент государственной безопасности с просьбой оценить риск автобусных пассажирских перевозок в Беларусь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TV3.

Как отметили в министерстве, если такие рейсы признают рискованными, количество пассажирских перевозок в Беларусь сократят или вообще откажутся от таких маршрутов.

Департамент государственной безопасности неоднократно обнародовал информацию о том, что белорусские спецслужбы активизировали свою деятельность на границе и что граждан Литвы, путешествующих в Беларусь, допрашивают на пограничных пунктах пропуска и принуждают к сотрудничеству путем шантажа и психологического давления.

Литовская разведка неоднократно призывала граждан страны избегать поездок в Беларусь и Россию.

По данным Администрации безопасности транспорта Литвы, сейчас существует 66 пассажирских автобусных маршрутов в Беларусь и через Беларусь, которые обслуживают 11 литовских перевозчиков и 22 белорусских перевозчика.

Перевозки выполняют в рамках международного соглашения между правительством Беларуси и правительством Литвы.

Пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верницкайте подтвердила, что разведка получила обращение Министерства связи и даст на него ответ.

Напомним, в прошлом году Литва установила забор высотой 4 метра вдоль своей 690-километровой границы с Беларусью для защиты от нелегальной миграции.