Финляндия, Швейцария и Швеция могут присоединиться к программе США по безопасности

Финляндия, Швейцария и Швеция, известные длительным соблюдением политики нейтралитета в Европе, рассматривают возможность присоединения к программе партнерства в сфере безопасности Национальной гвардии США на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом в четверг объявил командующий Нацгвардии США Дэн Хокансон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Хокансон объявил, что американская сторона ведет переговоры отдельно с Финляндией, Швейцарией и Швецией для усиления партнерства в сфере безопасности с США.

Он уточнил, что Финляндия и Швеция, которые уже отказались от нейтралитета, "сейчас ведут переговоры о партнерстве", а Швейцария "сейчас пересматривает отношения, которые другие страны имеют с Национальной гвардией, и оценивает возможность такой программы в будущем".

Программа государственного партнерства Национальной гвардии США является важным инструментом, с помощью которого американские войска выстраивают отношения с иностранными военными, проводя регулярные тренировки и образовательные обмены с молодыми офицерами.

Она предусматривает налаживание партнерских отношений между подразделениями Национальной гвардии США и принимающими странами. Это может способствовать иностранным военным лучше планировать собственные операции в соответствии с западной доктриной.

Программа партнерства Нацгвардии США началась 30 лет назад после распада Советского Союза. Украина одной из первых присоединилась к программе в партнерстве с Национальной гвардией Калифорнии.

С первых дней российского полномасштабного вторжения украинские военно-воздушные силы обратились за поддержкой к партнерам из Национальной гвардии Калифорнии, с которыми они проходили подготовку, отмечает AP.

Как известно, Финляндия и Швеция – последние страны, которые подали заявки на членство в НАТО. Финляндия вступила в Альянс в апреле, а Швеция, как ожидает, сделает это до конца года.

Швейцария же, которая долгое время придерживалась нейтралитета, в начале этого года начала рассматривать возможность ослабления экспортного контроля за отправкой оружия в зоны активных боевых действий.