Шольц раскритиковал соцсети и посоветовал читать больше книг

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что социальные сети утверждают людей в их уже сложившихся мыслях, и это является "проклятием" – по его мнению, лучше читать книги.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом Шольц сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"[Это] проклятие социальных сетей: мы можем комфортно устроиться в наших пузырях, где нам предлагают только то, что соответствует тому, что мы всегда считали правильным", – заявил политик от Социал-демократической партии Германии.

Но важным, по его мнению, является "новое, неизвестное". В интервью Шольц сказал, что это также то, что привлекает его к чтению.

По словам канцлера, книги открывают много разных перспектив, которые выходят за рамки собственного опыта.

"В этом и заключается огромная ценность литературы, что она позволяет вам делиться опытом, которого вы сами не имеете и часто не хотите иметь", – сказал он.

Шольц сказал, что считает книги "отличным дополнением" к разговорам с гражданами, которые он ведет как политик.

"Все эти разговоры дают мне, как политику, различные представления и взгляды от граждан, которые живут совсем не так, как я. Книги добавляют литературную составляющую. Книги добавляют литературный компонент к моему опыту, и я не хочу этого пропускать", – заявил Шольц.

"Я просто люблю читать. Иногда больше, иногда меньше, иногда больше романов, а потом снова больше нон-фикшн. Фазы чередуются", – добавил он.

По словам Шольца, он не склонен читать лежа: "Если вы хотите сконцентрироваться, лучше принять вертикальное положение. Поэтому я читаю на стуле, в кресле, на подоконнике, в машине и в самолете. А еще я просто сидел на полу, прислонялся к стене и читал".

Об этом, что Олаф Шольц – нерешительный политик, который не имеет качеств лидера смотрите в видеоблоге ЕвроПравды с экспертом по вопросам безопасности Марией Золкиной.