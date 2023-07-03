Министр обороны Германии призывает ускорить создание центра ремонта танков Leopard в Польше

Министр обороны Германии Борис Писториус призывает ускорить запуск центра обслуживания танков Leopard 2 на территории Польши.

Об этом сообщает NTV, пишет "Европейская правда".

После встречи с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в польском Замостье Писториус заявил, что переговоры о создании центра должны завершиться через 10 дней.

Он отметил, что ремонт танков также является составляющей поддержки Украины.

Ранее появился материал Spiegel о том, что Берлин и Варшава по ряду причин не могут договориться о создании центра, тогда как несколько танков уже ждут ремонта.

Немецкие танкостроители считают, что споры вокруг танкового хаба являются политически мотивированными.