Министр обороны Германии призывает ускорить создание центра ремонта танков Leopard в Польше
Понедельник, 3 июля 2023, 16:37
Министр обороны Германии Борис Писториус призывает ускорить запуск центра обслуживания танков Leopard 2 на территории Польши.
Об этом сообщает NTV, пишет "Европейская правда".
После встречи с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в польском Замостье Писториус заявил, что переговоры о создании центра должны завершиться через 10 дней.
Он отметил, что ремонт танков также является составляющей поддержки Украины.
Ранее появился материал Spiegel о том, что Берлин и Варшава по ряду причин не могут договориться о создании центра, тогда как несколько танков уже ждут ремонта.
Немецкие танкостроители считают, что споры вокруг танкового хаба являются политически мотивированными.
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