Міністр оборони Німеччини закликає прискорити створення центру ремонту танків Leopard у Польщі
Понеділок, 3 липня 2023, 16:37
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає прискорити запуск центру обслуговування танків Leopard 2 на території Польщі.
Про це повідомляє NTV, пише "Європейська правда".
Після зустрічі з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком у польському Замості Пісторіус заявив, що перемовини про створення центру мають завершитися через 10 днів.
Він наголосив, що ремонт танків також є складовою підтримки України.
Раніше з’явився матеріал Spiegel про те, що Берлін і Варшава з низки причин не можуть домовитися про створення центру, тоді як кілька танків вже чекають ремонту.
Німецькі танкобудівники вважають, що суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими.
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