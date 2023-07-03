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Міністр оборони Німеччини закликає прискорити створення центру ремонту танків Leopard у Польщі

Понеділок, 3 липня 2023, 16:37

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає прискорити запуск центру обслуговування танків Leopard 2 на території Польщі. 

Про це повідомляє NTV, пише "Європейська правда". 

Після зустрічі з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком у польському Замості Пісторіус заявив, що перемовини про створення центру мають завершитися через 10 днів.

Він наголосив, що ремонт танків також є складовою підтримки України. 

Раніше з’явився матеріал Spiegel про те, що Берлін і Варшава з низки причин не можуть домовитися про створення центру, тоді як кілька танків вже чекають ремонту. 

Німецькі танкобудівники вважають, що суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими. 

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