Пляж в окрестностях Стамбула закрыли из-за 28 неразорвавшихся снарядов

Пляж Софулар на побережье Черного моря в туристическом районе Шиле, что в окрестностях Стамбула, временно закрыли от туристов после того, как там обнаружили почти три десятка неразорвавшихся артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.

Накануне власти Стамбула получили сообщение о взрывоопасных предметах неизвестного происхождения.

Пляж решили временно закрыть, поскольку погода сначала не позволяла дайверам тщательно проверить побережье.

По состоянию на понедельник удалось обнаружить 28 неразорвавшихся артиллерийских снарядов, из них восемь уже достали на поверхность. Снаряды находились на глубине метр-полтора на расстоянии 10 метров от берега.

Фото: A Haber

Подразделение военно-морских сил Турции взяло изъятые объекты и подтвердило, что это действительно артиллерийские снаряды. Их планируют обезвредить в среду, 2 августа.

Происхождение снарядов на побережье курортного района возле Стамбула пока не установили.

Напомним, в течение прошлого года к побережью Румынии и Болгарии неоднократно выносило морские мины на фоне минирования Черного моря из-за войны России, а в начале этого года – даже ракетный двигатель.