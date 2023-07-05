Блинкен поговорил с главой МИД Турции о расширении НАТО и "зерновом соглашении"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Турецкая сторона первой сообщила о разговоре, тогда как коммюнике Госдепа еще не опубликовали.

В МИД Турции отметили, что министр иностранных дел Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили расширение НАТО, Черноморскую зерновую инициативу, а также предстоящую встречу по противодействию наркоторговле.

Напомним, российская сторона угрожает после 17 июля прекратить участие в "зерновом соглашении", которое делает возможным экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов Украины в условиях войны.

Издание Financial Times сообщило, что ЕС рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка", чтобы сохранить "зерновое соглашение". Это предложение уже раскритиковала посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева.