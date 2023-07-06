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Сенатор США: Борьба с РФ - самое важное дело, которое сейчас происходит в мире

Четверг, 6 июля 2023, 11:18

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл отметил важность продолжения помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время церемонии награждения в штате Кентукки, сообщает CNN.

Американский сенатор отметил, что в обеих политических партиях есть критики, которые считают, что война в Украине не является важной для Соединенных Штатов.

"Это не моя точка зрения, это не точка зрения большинства республиканцев в Сенате и демократов", – заявил он, назвав борьбу с Россией "важнейшим делом, которое сейчас происходит в мире".

Лидер республиканцев отметил, что помощь Украине приносит пользу США, поскольку половина средств тратится в Штатах на производство оружия.

"В общей схеме мы оказываем помощь кому-то другому в борьбе против одного из наших крупнейших противников сегодня – россиян – и в этом нет ничего плохого", – добавил Макконнелл.

По его словам, последствия вторжения в Украину оказались не такими, как предсказывал президент РФ Владимир Путин, добавив, что глава Кремля надеялся на раскол в НАТО.

"Все, на что рассчитывал Путин, не оправдалось", – сказал сенатор.

Напомним, в мае Макконнелл заявлял, что финансирование военной поддержки Украины со стороны США продолжится несмотря на позицию некоторых изоляционистски настроенных членов Республиканской партии сократить или прекратить помощь Киеву.

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